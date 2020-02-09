İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimi 4'ncü defa başarısızlıkla sonuçlandı
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İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimi 4'ncü defa başarısızlıkla sonuçlandı

ABD'nin tüm itirazlara rağmen bugün uzaya uydu fırlatan İran, denemesinde başarılı olamadı. 'Zafer' adlı uydu, roketin yeterli hıza çıkamaması nedeniyle yörüngeye ulaşamadı

09.02.2020 23:44 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:44
İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimi 4'ncü defa başarısızlıkla sonuçlandı

'nin tüm itirazlara rağmen bugün uzaya uydu fırlatan , denemesinde başarılı olamadı. Zafer adlı uydu roketin yeterli hıza çıkamaması nedeniyle yörüngeye ulaşamadı.


İran Telekominikasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari Cehremi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, roketin katetmesi gerektiği mesafenin yüzden 90'ını tamamladığını ancak son aşmada sorun yaşayarak yörüngeye ulaşamadığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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