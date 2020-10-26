İran'ın Yezd şehrinde Covid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılıyor
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İran'ın Yezd şehrinde Covid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılıyor

26.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:25
İran'ın Yezd şehrinde Covid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılıyor

İran'ın Yezd şehrinde korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle yarından itibaren kısıtlamalar sıkılaştırılıyor.

İran'ın Yezd şehrinde korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle yarından itibaren kısıtlamalar sıkılaştırılıyor.

Korona virüs salgınının dünya genelinde yeniden etkisini arttırması ile birçok ülkede kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başlandı. İran'daki Yezd Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Yezd şehrinde artan vakalar nedeniyle yarından itibaren eczane, fırın ve süper marketler dışındaki tüm ticari merkezler kapatılacak.

Korona Virüsle Mücadele Konseyi Yezd Şehri Birimi tarafından yapılan açıklamada, 500 bin nüfuslu Yezd şehrinde yarından itibaren korona virüs kısıtlamalarının uygulanacağı duyuruldu. Birim, şehirde korona virüs vakalarında ve hayatını kaybeden kişi sayısında hızlı yükseliş olduğunu belirterek, "Yezd şehrinde korona virüs tablosu iyi durumda değil. Vaka sayılarında çok hızlı bir yükseliş var. Yarından itibaren tüm iş yerleri ve ticari merkezler ikinci bir emre kadar kapalı olacak" açıklamasını yaptı. Eczane, fırın ve süper marketlerin açık kalacağı belirtilen açıklamada, diğer tüm iş yerlerinin kapalı olacağı açıklandı.

İran'da son 24 saatte 337 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 32 bin 953'e yükselirken, 5 bin 960 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı da 574 bin 856'ya ulaştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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