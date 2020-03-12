İran'ın Yezd eyaletinde 30 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
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Rektör, İran, Güncel

İran'ın Yezd eyaletinde 30 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Yezd Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Nuri Şadkam, Yezd eyaletindeki 30 sağlık çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini söyledi.

12.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:04
İran'ın Yezd eyaletinde 30 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Yezd Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Nuri Şadkam, Yezd eyaletindeki 30 sağlık çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şadkam, "8 uzman (doktor), 22 hemşire ve laborant koronavirüse yakalandı." dedi.

Şadkam, söz konusu eyaletteki hastanelerde koronavirüsten 410 kişinin tedavi gördüğünü kaydetti.

14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Öte yandan, İran'da koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 14'e yükseldi.

Tahran Şehid Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habibulllah Pirevi, dün, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran medyasına göre, ülkede şu ana kadar, 9 doktor ve 4 hemşire salgında yaşamını yitirdi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi.

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Kaynak: AA

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