İran'ın yeni Meclis Başkanı Galibaf: "ABD ile müzakereleri sonuçsuz ve zararlı görüyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran'ın yeni Meclis Başkanı Galibaf: "ABD ile müzakereleri sonuçsuz ve zararlı görüyoruz"

İran'ın 11. dönem yeni Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meclisin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "ABD ile müzakereleri sonuçsuz ve zararlı görüyoruz" dedi.

İran'ın yeni Meclis Başkanı Galibaf:
31.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:48

İran'ın 11. dönem yeni Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meclisin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "ABD ile müzakereleri sonuçsuz ve zararlı görüyoruz" dedi.

İran'ın yeni Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meclisin bugünkü açık oturumunda konuştu. Yeni 11. dönem İran Meclisinin stratejik olan direniş eksenini güçlendirmeye devam edeceğini ifade eden Galibaf, "Filistin halkı, Hamas, Hizbullah, Yemen halkı ve İslami direniş gruplarını desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Galibaf ABD ile müzakere konusunda ise, "İran meclisi, küresel emperyalizm ile mücadeleyi ideolojik ve stratejik bir durum olarak görmektedir. Küresel emperyalizmin eksenini oluşturan ABD ile müzakereleri ve uzlaşmayı sonuçsuz ve zararlı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Meclisin ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yolunu izleyeceğini söyleyen Galibaf, "İslami direniş gruplarını desteklemeye ve onlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. ABD'den Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını belirten İran'ın yeni Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin Aynul Esad karargahına yapılan saldırı ile intikamın başladığını ve bunun ABD'nin tamamen bölgeden kovulmasıyla sonuçlanacağını belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Haber
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı Haber
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Haber
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Amerika'daki gösterilerde Beşiktaş formalı gösterici ile Beşiktaş yazısı dikkat çekti Haber
Amerika'daki gösterilerde Beşiktaş formalı gösterici ile Beşiktaş yazısı dikkat çekti
Firari FETÖ'cü, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında 'ABD-Rusya çekişmesi' var
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
Rahatına düşkün 'sosyete tavuk' sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! 'Koronaya iyi geliyor' denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Bakan Soylu 'Ahımız kalmıştı' diyerek duyurdu: Bitlis Sehi ormanlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu "Ahımız kalmıştı" diyerek duyurdu: Bitlis Sehi ormanlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şehit Haziran Minnesota Diyarbakır
Şu an buradasınız: İran'ın yeni Meclis Başkanı Galibaf: "ABD ile müzakereleri sonuçsuz ve zararlı görüyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 14:51:40. #1.15#
title