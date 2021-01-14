İran'ın Yemen üzerinden İsrail, Suudi Arabistan ve ABD hedeflerine saldırı düzenleyebileceği iddia edildi

İran'ın Yemen'deki Husi güçlerine 2 bin kilometre menzile sahip "intihar droneları" gönderdiği ve ilerleyen günlerde Yemen üzerinden İsrail, Suudi Arabistan ya da ABD'nin Basra Körfezi'ndeki hedeflerine saldırı düzenleyebileceği öne sürüldü.

İran'ın Yemen'deki Husi güçlerine 2 bin kilometre menzile sahip "intihar droneları" gönderdiği ve ilerleyen günlerde Yemen üzerinden İsrail, Suudi Arabistan ya da ABD'nin Basra Körfezi'ndeki hedeflerine saldırı düzenleyebileceği öne sürüldü.

Amerikan Newsweek dergisinin elde ettiği ve İran'ın faaliyetlerini izleyen bir uzman tarafından da teyit edilen uydu görüntülerine dayandırılan habere göre, Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolünde bulunan Cevf vilayetine 2 bin kilometre menzile sahip İran üretimi "Şahid-136" tipi insansız hava araçları (İHA) konuşlandırıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen uzman, "İranlılar Yemen'deki Husi vekillerine gelişmiş İHA'lar teslim etti. Menzili içindeki çeşitli hedeflere saldırı düzenlemek için bu insansız hava araçlarını konuşlandırıyorlar." dedi.

Söz konusu uzman, İran'ın muhtemel bir saldırıda kendisine yöneltilecek suçlamaları savuşturmak için İsrail, Suudi Arabistan ya da ABD'nin Basra Körfezi'ndeki hedeflerine Yemen'deki vekil güçleri üzerinden saldırı düzenleyebileceğine işaret ederek, "Yapmak istedikleri şey ikna edici bir inkar edilebilirlik." dedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) 3 Ocak'ta yayımladığı haberde, İran'ın, Irak veya Yemen'deki vekilleri üzerinden İsrail'e yönelik füze veya İHA saldırısından endişe edildiğini ve İsrail ordusunun buna karşı hazırlık yaptığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun