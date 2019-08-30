İran'ın uzaya fırlatmaya hazırlandığı füze fırlatma rampasında infilak etti

30.08.2019 09:38

İran'ın uydu fırlatma denemesi teknik sorunlar yüzünden başarısızlıkla sonuçlandı . Reuters'e konuşan İranlı bir yetkili ülkenin kuzeyindeki İmam Hamaney Uzay Merkezi'nden perşembe günü uzaya fırlatılması öngörülen uyduyu taşıyacak roketin daha önce fırlatma rampasında infilak ettiğini söyledi.



İranlı yetkili "Füze teknik sorunlar yüzünden infilak etti, ancak bizim genç teknisyenlerimiz bu sorunu çözmek için uğraşıyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle