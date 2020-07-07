İran'ın Urumiye kentinde Kovid-19 hastaları için ayrılan hastaneler doldu
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İran'ın Urumiye kentinde Kovid-19 hastaları için ayrılan hastaneler doldu

Batı Azerbaycan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevad Agazade, Urumiye kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için tahsis edilen 2 hastanenin dolduğunu söyledi.

İran'ın Urumiye kentinde Kovid-19 hastaları için ayrılan hastaneler doldu
07.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:08

Batı Azerbaycan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevad Agazade, Urumiye kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için tahsis edilen 2 hastanenin dolduğunu söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Agazade, "Urumiye'de Kovid-19 hastaları için ayrılan İmam Humeyni ve Ayetullah Talagani hastanelerindeki bölümler doldu." dedi.

Agazade, kentte salgının giderek yayılması nedeniyle üçüncü bir hastaneyi koronavirüs hastaları için açmayı planladıklarını kaydetti.

Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 11 bin 931'e, vaka sayısı ise 245 bin 688'e ulaştı.

Kaynak: AA

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