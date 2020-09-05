İran'ın uranyumu izin verilen limitin 10 kat üstünde
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İran'ın uranyumu izin verilen limitin 10 kat üstünde

Birleşmiş Milletler (BM) nükleer gözlemcisi, İran'ın şu anda izin verilen zenginleştirilmiş uranyum miktarının 10 katından fazlasına sahip olduğunu açıkladı.

İran'ın uranyumu izin verilen limitin 10 kat üstünde
05.09.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:55

Birleşmiş Milletler (BM) nükleer gözlemcisi, İran'ın şu anda izin verilen zenginleştirilmiş uranyum miktarının 10 katından fazlasına sahip olduğunu açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun 2 bin 105 kiloya ulaştığını ifade etti.

İran, IAEA müfettişlerine iki 'eski' nükleer sahadan birine erişim izni verdikten sonra yaptığı açıklamada, uranyum stoğun 2 bin 105 kiloya ulaştığı açıklandı. Ajans, bu ayın ilerleyen günlerinde ikinci tesisten de numune alacağını belirtti.

YASAL UF6 LİMİTİ 300 KİLO

2015 yılında İran, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD tarafından imzalanan uluslararası nükleer anlaşma kapsamında, İran verdiği taahhütlerin ve izin verilen limitin üstüne çıkmış oldu. Anlaşmaya göre, İran'ın UF6 olarak adlandırılan bileşikten yalnızca 300 kilo bulundurabiliyor ve bu da 202.8 kilo uranyuma eşit oluyor. Tahran yönetimi ise bu artışın tamamen barışçıl sebeplerden kaynaklandığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
321: sonuna kadar iranı kitle imha silahları konusunda destekliyorum ama irandaki 50 milyon türk domuz nüfusununda diğer türk ülkelerine gitmelerini istiyorum
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