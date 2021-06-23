İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
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İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

İran'ın batısındaki Hoy kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın batısındaki Hoy kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.43'te merkez üssü Hoy kenti olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,24 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, merkez üssünün, Van'ın Özalp ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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