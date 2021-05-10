İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polisin açtığı ateş sonucu bir çocuk öldü
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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polisin açtığı ateş sonucu bir çocuk öldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polisin açtığı ateş sonucu bir çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde polisin açtığı ateş sonucu 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği annesinin de yaralandığı bildirildi.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde polisin açtığı ateş sonucu 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği annesinin de yaralandığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Beluç Aktivistleri Örgütü Başkanı Abdullah Arif olayla ilgili ayrıntıları anlattı.

Arif, "Sistan-Beluçistan eyaletindeki İranşehr ilçesine bağlı Muhammeda kasabasında yol kontrol noktasındaki polis hareket halindeki bir araca ateş etti. Araçta bulunanlardan 5 yaşındaki çocuk açılan ateş sonucu hayatını kaybederken, annesi yaralandı." dedi.

Olay yerine gelen bölge sakinlerinin polisi protesto ettiğini dile getiren Arif, polisin ateş açarak göstericileri dağıttığını kaydetti.

Arif, "Polisin araca, uyuşturucu kaçakçılarını taşıdığı yanlış istihbaratı üzerine ateş ettiği öne sürülüyor. Halbuki şoför araçtan inip polise yüksek sesle, uyuşturucu olmadığını, araçta aile olduğunu söylemiş." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Nikşehr'de silahlı çatışmada bir astsubay öldü

Öte yandan aynı eyalete bağlı Nikşehr ilçesinde gece saatlerinde, silahlı bir grup ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.

Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, olaya dair şunları söyledi:

"Nikşehr-İranşehr karayolunda polis kontrol noktasında dur emrine uymayan araç, polis memurlarının araştırmaları sonucu bulunmuştu. Araçtaki silahlı şahısla polis arasında çıkan çatışmada astsubay Sadık Kerimi Nedimi hayatını kaybetti."

Bölgede uyuşturucu kaçakçılarıyla polis arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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