İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Kovid-19 salgını endişe verici boyutlara ulaştı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son günlerde giderek arttığı belirtilirken, Tahran yönetiminin salgınla mücadelede yeterli gayreti göstermediği öne sürülüyor.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son günlerde giderek arttığı belirtilirken, Tahran yönetiminin salgınla mücadelede yeterli gayreti göstermediği öne sürülüyor.

Sosyal medyada yer alan haberlere göre, nüfusun çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde Kovid-19 salgını endişe verici boyutlara ulaştı. Halk, hastane ve sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden şikayet ederken Tahran yönetimi ise söz konusu iddiaların "kara propaganda" olduğunu savunuyor.

"Devletin ihmali ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle vaka sayıları arttı"

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistleri Örgütü Başkanı Abdullah Arif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran devletinin ihmali nedeniyle Sistan-Beluçistan eyaletinde vaka sayılarının arttığını söyledi.

Arif, "Sistan-Beluçistan eyaletinde durum iyi değil. Devletin ihmali ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Kovid-19 salgınında vaka sayıları arttı. Devlet buradaki gerçek rakamları paylaşmıyor, gerçeğin çok altında rakamlar veriyor." dedi.

Eyaletteki sağlık hizmetlerinin yetersizliğinin altını çizen Arif, "Eyaletteki yaklaşık 10 kentte hastane yok. Olan yerlerde de hastanelerin kapasitesi yetersiz. Çabahar kentinde 200 yataklı bir hastane var fakat 400-500 kişi yatarak tedavi olmak zorunda kalıyor. Yeteri kadar ilaç ve sağlık hizmeti de söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"Hastanelerde yer kalmadı"

Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez şehri Zahidan'daki bir hastanede çalışan ve isminin açıklamasını istemeyen bir Beluç doktor, bölgedeki krize duyarsız kalındığını söyledi.

Kovid-19'un delta varyantının Sistan-Beluçistan eyaletinde yaklaşık bir ay önce görüldüğünü aktaran Beluç doktor, "Sistan-Beluçistan eyaletinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yaklaşık iki hafta önce 5 Haziran'da delta varyantı yoğun bir şekilde görüldü. Yöneticiler, seçimlere katılım düşmesin diye vaka sayılarını açıklamadılar." dedi.

Seçimlerden sonra açıklanan rakamların da gerçeği yansıtmadığını söyleyen Beluç doktor, "Tahran yönetimi, eyalet genelinde 20 kişinin öldüğünü açıklıyordu fakat sadece Zahidan'da en az 100 kişi ölüyor ve morg ile gasilhanelerde yer bulunmuyordu. Maske takanların oranının artmasıyla bugünlerde sayı yüzde 10 düştü. Fakat yoğunluk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Zahidan'ın merkezinde bulunan İmam Ali, Ebu Ali, Hatemul Enbiya, Temin-i İçtimai, Nebiy-i Ekrem ve Peygamber-i Azam hastanelerinde yer kalmadığını dile getiren Beluç doktor, "Hastanelerde yer kalmadı. Hastaları evlerine göndermek zorunda kalıyoruz. 60 yaş üzerinin aşılanmasına daha bu günlerde başlandı fakat elimizde yeteri kadar aşı yok. Halk, İran'ın Bereket adlı aşısına güvenmiyor." diye konuştu.

İran'da merkezi yönetimin "çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı bir eyalet olması nedeniyle Sistan-Beluçistan'daki Kovid-19 hastalarına gerekli önemi göstermediğini" öne süren Beluç doktor, "Bu bölgede çoğunlukla Sünniler yaşıyor. Virüsün bu kadar çok yayılması sıradan bir durum değil. Bunda bir kasıt olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin birkaç gün önce Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentindeki Hatem Hastanesi ziyareti öncesinde bazı Kovid-19 hastalarının doktorların karşı çıkmasına rağmen zorla taburcu edildiği iddialarına ilişkin ise Beluç doktor, "Sağlık Bakanı Nemeki'ye hastanelerde henüz yer olduğu görüntüsü vermek için bazı hastalar hastaneden zorla tahliye edildi. Bu, halka yapılmış bir ihanettir." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Nemeki, Sistan-Beluçistan eyaletini ziyaret ederek hastanelerde incelemelerde bulunmuştu. Nemeki, yaptığı açıklamada, Sistan-Beluçistan'ın merkez kenti Zahidan'daki hastanelerde 450 boş yatak bulunduğunu ve söylentilerin kara propaganda olduğunu iddia etmişti.

"Morgların cesetlerle dolduğu yadsınamaz bir gerçek"

İran'ın Sistan-Beluçistan Eyaleti Başsavcısı Mehdi Şems Abadi, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, eyalette Kovid-19'un delta varyantı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını ve yüksek seyreden vaka sayıları dolayısıyla hastanelerde yer kalmadığı için Kovid-19 hastalarına acil servislerde yatak verildiğini söylemişti.

Fars Haber Ajansı göre, "Morgların cesetlerle dolduğu yadsınamaz bir gerçek." diyen Şems Abadi, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin Sistan-Belucistan eyaletinde hastanelerin boş olduğu yönündeki açıklamasına, "Hastane yatakları gerçekten boş ise Kovid-19 hastaları neden acil servislerde yatırıyor." şeklinde tepki göstermişti.

İmena Haber Ajansı'na konuşan Zahidan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Seyyid Muhammed Haşimi Şehri de dün itibarıyla, Sistan-Beluçistan eyaletinde 440 yeni vaka tespit edildiğini, 24 kişinin de hayatını kaybettiğini söylemişti.

Haşimi Şehri, eyalette Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1894'e ulaştığını belirtmişti.

İran'ın güneydoğusunda Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde vaka sayılarının artmasının bir nedeninin de sağlık kontrolü olmaksızın Pakistan sınırından gerçekleşen geçişler ve Hindistan'dan gelen tüccarlar olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı