İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Kovid-19 salgınının "insani felakete" dönüşmesinden endişe ediliyor
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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Kovid-19 salgınının "insani felakete" dönüşmesinden endişe ediliyor

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Kovid-19 salgınının 'insani felakete' dönüşmesinden endişe ediliyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ülke ortalamasının üstüne çıktığı Sistan-Beluçistan eyaletindeki yetkililer, salgının kontrol altına alınmaması halinde "insani felakete" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ülke ortalamasının üstüne çıktığı Sistan-Beluçistan eyaletindeki yetkililer, salgının kontrol altına alınmaması halinde "insani felakete" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, eyalete bağlı Çabahar kentinden milletvekili Muinuddin Saidi, Mecliste yaptığı konuşmada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan'daki durumun sorumlusunun Sağlık Bakanlığı olduğunu söyledi.

İran'ın en yoksul bölgelerinden sayılan eyaletteki durumun "trajediye" dönüştüğünü ifade eden Saidi, "Sistan ve Beluçistan'daki duruma kayıtsız kalınması halinde insani bir felaketle karşılaşacağız." dedi.

Eyaletteki aşılama çalışmalarının da oldukça yetersiz olduğuna dikkati çeken Saidi, "İran'ın mazlum ülkelere aşı sağlamaya hazır olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı öncelikle Sistan ve Beluçistan'ın mazlum halkına bakmalıdır." ifadesini kullandı.

Eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinin Başsavcısı Mehdi Şemsabadi de Tesnim haber ajansına yaptığı açıklamada, bölgede salgının kontrol edilemez noktaya ilerlediğini belirterek Sağlık Bakanı Said Nemeki'yi acil önlem almaya çağırdı.

Şemsabadi, "Bugünkü durum ve hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle Sağlık Bakanı'nı uyarıyorum. Buradaki salgınla ciddi olarak ilgilenilmezse diğer eyaletler daha kritik bir tabloyla karşı karşıya kalabilir." ifadelerini kullandı.

Eyalette Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının açıklanan resmi rakamların üzerinde olduğunu öne süren Başsavcı Şemsabadi, "Birçok kişi hastalığa yakalanıyor ve köylerde hayatlarını kaybediyor. Bu kişiler resmi istatistiklere dahil edilmiyor." bilgisini paylaştı.

Vakalar ülke ortalamasının üzerinde

Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ise Sistan-Beluçistan eyaletini ziyaretinde basına yaptığı açıklamada, eyaletteki vakaların ülke ortalamasının üzerinde olduğunu doğruladı.

Eyaletteki hastaneye yatış oranlarının da son günlerde arttığını belirten Herirçi, şu anda 720 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü aktardı.

Halkın baskı altında olduğunun ve ekonomik açıdan sorunlarla karşılaştığının farkında olduklarını ifade eden Herirçi, "Özellikle güney eyaletlerinde vatandaşlarımızın talimatlara uyması ve aşılama süreçlerine dahil olmasıyla hastalıktan yakın zamanda kurtulabiliriz." dedi.

Sistan-Beluçistan Koronavirüsle Mücadele ve Yönetim Merkezi, salgının kontrol altına alınması için 30 Haziran ve 1 Temmuz'da iki günlük kapanmaya gidildiğini açıklamıştı.

İran'da Kovid-19 salgınında bugüne kadar 84 bin 389 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 200 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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