İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde karakola silahlı saldırı: 1 ölü

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grubun karakola düzenlediği saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grubun karakola düzenlediği saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan Zahidan Valisi Ebuzer Mehdi Nehai, 22 Şubat'ta Pakistan sınırında akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilerin güvenlik güçleri tarafından öldürülmesinin protesto edildiği gösteriler sırasında dün silahlı bir grubun karakola saldırdığını söyledi.

Korin ilçesindeki karakola bomba atar ve çeşitli silahlarla saldırı düzenlendiğini aktaran Nehai, güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık vermesi üzerine saldırganların kaçtığını ancak bu sırada bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sistan-Beluçistan'da yaşanan gerginlik

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde 22 Şubat Pazartesi günü, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı edilen kişilere Devrim Muhafızları Ordusunun müdahalesi sonucu ölümler yaşanmıştı. Eyalet Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Maraşi olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, yerel kaynaklar ise en az 10 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Olaya tepki gösteren grupların düzenlediği gösteriler sırasında, kamu binalarına saldırılmış ve polisle protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Yerel kaynaklar, bu olaylar sırasında da dün biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından ve Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi de güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaşanan ölümleri kınamış ve yetkililere "sorumluların cezalandırılması" çağrısı yapmıştı. İsmailzehi, gösteri düzenleyen grupları da şiddete başvurmamaları konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun