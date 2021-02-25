İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde karakola silahlı saldırı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde karakola silahlı saldırı: 1 ölü

25.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:54
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde karakola silahlı saldırı: 1 ölü

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grubun karakola düzenlediği saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grubun karakola düzenlediği saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan Zahidan Valisi Ebuzer Mehdi Nehai, 22 Şubat'ta Pakistan sınırında akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilerin güvenlik güçleri tarafından öldürülmesinin protesto edildiği gösteriler sırasında dün silahlı bir grubun karakola saldırdığını söyledi.

Korin ilçesindeki karakola bomba atar ve çeşitli silahlarla saldırı düzenlendiğini aktaran Nehai, güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık vermesi üzerine saldırganların kaçtığını ancak bu sırada bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sistan-Beluçistan'da yaşanan gerginlik

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde 22 Şubat Pazartesi günü, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı edilen kişilere Devrim Muhafızları Ordusunun müdahalesi sonucu ölümler yaşanmıştı. Eyalet Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Maraşi olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, yerel kaynaklar ise en az 10 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Olaya tepki gösteren grupların düzenlediği gösteriler sırasında, kamu binalarına saldırılmış ve polisle protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Yerel kaynaklar, bu olaylar sırasında da dün biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından ve Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi de güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaşanan ölümleri kınamış ve yetkililere "sorumluların cezalandırılması" çağrısı yapmıştı. İsmailzehi, gösteri düzenleyen grupları da şiddete başvurmamaları konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Zeki Müren İrem Derici Defne Samyeli Mustafa Ceceli
Spor Fatih Terim Hüseyin Göçek Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde karakola silahlı saldırı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 12:04:06. #1.14#
title