İran'ın Şiraz kentinde türbe ateşe verildi

16.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:12

İran'ın Şiraz kentinde bir türbenin yağmalandıktan sonra ateşe verildiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şiraz kent merkezinde Kazirun Kapısı bölgesindeki Şemsi Şiraz Caddesi'nde yer alan İmamzade Bintul Hasan Türbesi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce yağmalandı.

Saldırganlar, değerli eşyaları alarak tahrip ettikleri türbeyi yaktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türbenin Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hasan'ın torunlarından Ebu Abdullah Muhammed kızı Fatma'ya ait olduğu biliniyor.

Kaynak: AA