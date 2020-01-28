İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem
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İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:08
İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem

'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası, dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de depremle sarsıldı.

Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 18.54'te kaydedildi. Açıklamada depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Aynı bölgede dün aynı saatlerde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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