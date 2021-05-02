İran'ın Rusya'dan aldığı aşıların bedeli Irak'taki alacağından ödenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'ın Rusya'dan aldığı aşıların bedeli Irak'taki alacağından ödenecek

İran'ın Rusya'dan aldığı aşıların bedeli Irak'taki alacağından ödenecek
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın Rusya'dan aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ücretinin Irak'taki alacağından ödeneceği açıklandı.

İran'ın Rusya'dan aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ücretinin Irak'taki alacağından ödeneceği açıklandı.

Tahran'a resmi ziyarette bulunan Irak Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş ile bir araya gelen İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, görüşmenin içeriğiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdekaniyan, Iraklı Bakan Hantuş'un İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ile de görüştüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"İran ile Rusya arasında yapılan anlaşmaya göre Irak'taki alacağımızın bir kısmı Rusya'dan alınan aşıya harcanacak. Mevcut anlaşmalar 2 milyon ile 60 milyon dozu kapsıyor ve mali meselelerin zamanında halledilmesi için çalışıyoruz. İlk ödemenin bu günlerde yapılmasını bekliyoruz."

Erdekaniyan, Moskova'dan alınanların dışında başka ülkelerden aldıkları aşı için de farklı yollar takip ettiklerini ancak bunun için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı
İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı
Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu
Magazin Eda Ece Hakan Altun Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Cyle Larin Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran'ın Rusya'dan aldığı aşıların bedeli Irak'taki alacağından ödenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 12:00:29. #1.16#

title