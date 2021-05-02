İran'ın Rusya'dan aldığı aşıların bedeli Irak'taki alacağından ödenecek

İran'ın Rusya'dan aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ücretinin Irak'taki alacağından ödeneceği açıklandı.

İran'ın Rusya'dan aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ücretinin Irak'taki alacağından ödeneceği açıklandı.

Tahran'a resmi ziyarette bulunan Irak Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş ile bir araya gelen İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, görüşmenin içeriğiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdekaniyan, Iraklı Bakan Hantuş'un İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ile de görüştüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"İran ile Rusya arasında yapılan anlaşmaya göre Irak'taki alacağımızın bir kısmı Rusya'dan alınan aşıya harcanacak. Mevcut anlaşmalar 2 milyon ile 60 milyon dozu kapsıyor ve mali meselelerin zamanında halledilmesi için çalışıyoruz. İlk ödemenin bu günlerde yapılmasını bekliyoruz."

Erdekaniyan, Moskova'dan alınanların dışında başka ülkelerden aldıkları aşı için de farklı yollar takip ettiklerini ancak bunun için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun