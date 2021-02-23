İran'ın Pakistan sınırında gösteri yapan kaçakçılara yönelik müdahalede 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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İran'ın Pakistan sınırında gösteri yapan kaçakçılara yönelik müdahalede 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

23.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:13
İran'ın Pakistan sınırında gösteri yapan kaçakçılara yönelik müdahalede 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İran'da Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Saravan ilçesinde gösteri düzenleyen petrol kaçakçılarına Devrim Muhafızları Ordusunun müdahalesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran'da Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Saravan ilçesinde gösteri düzenleyen petrol kaçakçılarına Devrim Muhafızları Ordusunun müdahalesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Beluç Aktivistleri Örgütü Başkanı Abdullah Arif, dün meydana gelen olayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İran-Pakistan sınırında iki gündür bekletilen petrol kaçakçılarının açlık ve susuzluk nedeniyle kapıların açılması için emniyet güçlerine talepte bulunduğunu belirten Arif, "Sınır emniyet güçlerinin kapıları açmaması üzerine kaçakçılar, dün, protesto gösterisi düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusu askerleri, hedef gözetmeden ateş açtı. Müdahale sonucu en az 10 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı." dedi.

Saravan'da yüzlerce kişinin hayatını kaybedenlerin cenaze namazını kılmak için bu sabah ilçe kaymakamlık binası önünde toplandığını ifade eden Arif, "Cenaze namazına izin verilmemesi üzerine göstericiler, kaymakamlık binası müştemilatını tahrip ettiler. Sonra göstericiler, Devrim Muhafızları Ordusu binası önünde toplanarak gösteri düzenledi. Emniyet güçlerinin göstericilere müdahale ettiği, yaralıların ve gözaltına alınanların olduğu belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

Gösterilerin ve polis müdahalesinin hala devam ettiğini dile getiren Arif, Devrim Muhafızları'nın sert müdahalesinin sebebinin 2 hafta önce İran Meclisi'nde onaylanan ve sınır bölgelerindeki kaçakçılığın önüne geçilmesi ile petrol satışlarının emniyet güçleri tarafından yapılmasını öngören "Rezzak Yasası" olduğunu öne sürdü.

Arif, "Mecliste onaylanan Rezzak Yasası'na göre, sınır bölgelerindeki petrol satışını bundan sonra Devrim Muhafızları Ordusu yapacak. Emniyet güçleri bu nedenle, bölgedeki fakirlik nedeniyle başka kazancı olmayan ve bu işe mecbur bırakılan insanlara sert müdahalede bulunuyor." şeklinde kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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