İran'ın Pakistan sınırında Devrim Muhafızlarına düzenlenen saldırı sonrası 1 kişi kaçırıldı
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İran'ın Pakistan sınırında Devrim Muhafızlarına düzenlenen saldırı sonrası 1 kişi kaçırıldı

02.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:02
İran'ın Pakistan sınırında Devrim Muhafızlarına düzenlenen saldırı sonrası 1 kişi kaçırıldı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Pakistan sınırındaki Seravan ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu'na düzenlenen saldırı sonucunda 1 kişi kaçırılırken, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Pakistan sınırındaki Seravan ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu'na düzenlenen saldırı sonucunda 1 kişi kaçırılırken, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan sınırındaki Seravan ilçesinde ikindi vakti Devrim Muhafızlarına bağlı mühendisleri taşıyan 2 araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası bir kişinin kaçırıldığı, 1 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Devlet televizyonunda yer alan haberlerde saldırının Ceyşül Adl örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Sistan-Beluçistan'da yaşanan gerginlik

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde 22 Şubat Pazartesi günü, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı edilen kişilere Devrim Muhafızları Ordusunun müdahalesi sonucu ölümler yaşanmıştı. Eyalet Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Maraşi olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, yerel kaynaklar ise en az 10 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Olaya tepki gösteren grupların düzenlediği gösteriler sırasında, kamu binalarına saldırılmış ve polisle protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Yerel kaynaklar, bu olaylar sırasında da dün biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından ve Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi de güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaşanan ölümleri kınamış ve yetkililere "sorumluların cezalandırılması" çağrısı yapmıştı. İsmailzehi, gösteri düzenleyen grupları da şiddete başvurmamaları konusunda uyarmıştı.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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