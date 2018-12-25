İran'ın Önde Gelen Din Adamı Şahrudi Hayatını Kaybetti

İran'ın önemli politikacılarından ve önde gelen din adamlarından Mahmud Haşimi Şahrudi hayatını kaybetti.

İran'ın önemli politikacılarından ve önde gelen din adamlardan Mahmud Haşimi Şahrudi, hayatını kaybetti. İran'da 1999-2009 arasında Adalet Bakanlığı yapan 69 yaşındaki Şahrudi, beyin tümörü nedeniyle Almanya'da tedavi altında bulunuyordu. Şahrudi'nin, İran'ın gelecekteki dini lideri olması bekleniyordu.

Şahrudi, 2017 yılında Dini Lider Ali Hamaney tarafından Parlamento ve Anayasayı Koruma Konseyi'nin arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapan Nizamının Maslahatlarını Belirleme Kurumu'nun Başkanı olarak görevlendirilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA