İran'ın önde gelen din adamı Ayetullah Golpayegani'den hükümete "Taliban'a karşı sessiz kalmayın" çağrısı Açıklaması
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İran'ın önde gelen din adamı Ayetullah Golpayegani'den hükümete "Taliban'a karşı sessiz kalmayın" çağrısı Açıklaması

İran'ın önde gelen din adamı Ayetullah Golpayegani'den hükümete 'Taliban'a karşı sessiz kalmayın' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Lütfullah Safi Golpayegani, İran hükümetini ve uluslararası toplumu, Afganistan'ın önemli bir kısmının kontrolünü ele geçiren "Taliban'a güvenilmesinin telafi edilemez sonuçlara neden olacağı" konusunda uyardı.

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Lütfullah Safi Golpayegani, İran hükümetini ve uluslararası toplumu, Afganistan'ın önemli bir kısmının kontrolünü ele geçiren "Taliban'a güvenilmesinin telafi edilemez sonuçlara neden olacağı" konusunda uyardı.

İranlı din adamının ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayetullah Golpayegani, Afganistan'daki duruma ilişkin İran hükümetine ve uluslararası kuruluşlara mesaj gönderdi.

Taliban'ın Afganistan'daki krizin sorumlusu olduğuna dikkati çeken Golpayegani, mesajında "Kötülük, katliam ve insanların öldürülmesi konusundaki geçmişi tüm dünya tarafından bilinen bir gruba güvenmek, telafisi mümkün olmayacak büyük bir hatadır." ifadelerini kullandı.

Golpayegani, İran hükümetine ve uluslararası topluma Afganistan'daki "insanlık vicdanını yaralayan" hadiselere karşı sessiz kalmama çağrısında bulunarak, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve İran İslam Cumhuriyeti hükümeti başta olmak üzere tüm hükümetleri ve uluslararası merkezleri, Afganistan'daki binlerce mazlum insana karşı işlenen suçların durdurulabilmesi için ciddi bir tepki vermeleri gerektiği konusunda uyarıyorum."

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak sınır kapılarını ele geçirmişti.

Afganistan hükümet yetkilileri ve Taliban temsilcileri 8 Temmuz'da İran'ın ev sahipliğinde görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'da bir araya gelmişti.

Taraflar, İran'ın ara buluculuğunda iki gün süren görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, "savaşın çözüm olmayacağı" konusunda anlaştıklarını vurgulamıştı.

Taliban'ın şu ana kadar ülkedeki 407 ilçenin 160'tan fazlasını kontrol altında tuttuğu bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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