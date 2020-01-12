İran'ın olimpiyat madalyalı tek kadın atleti ülkesini terk etti: Ezilen milyonlarca kadından biriyim

12.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:52

İran'ın Olimpiyat madalyalı tek kadın atleti Kimia Alizadeh, baskılar sebebi ile ülkesini terk ettiğini duyurdu.



Sosyal medya üzerinden ülkesini terk ettiğini açıklayan bronz madalyalı tekvandocu Alizadeh, "Ben İran'da yıllardır oyun oynadıkları, ezilen milyonlarca kadından birisiyim" dedi. Alizadeh, İran'da sporcuları politik sebeplerle kullanan ama gerçekte onları aşağılayan bir "iki yüzlülük" olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle