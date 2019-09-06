İran'ın nükleer taahhütlerini azaltmasına Fransa ve İngiltere tepkili, ABD yaptırımları kaldırmıyor

İran'ın nükleer taahhütlerini azaltmasına Fransa ve İngiltere tepkili, ABD yaptırımları kaldırmıyor

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltılmasıyla ilgili üçüncü adımını bugün hayata geçirme kararıyla, anlaşmada yer alan Fransa ve İngiltere'nin tepkileri gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a yönelik yaptırımlarına son vermesinin gündemde olmadığını söyledi

06.09.2019 11:24
İran'ın nükleer taahhütlerini azaltmasına Fransa ve İngiltere tepkili, ABD yaptırımları kaldırmıyor

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltılmasıyla ilgili bugün üçüncü adımını hayata geçirme kararıyla, anlaşmada yer alan Fransa ve İngiltere'nin tepkileri gecikmedi.


Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'a yönelik yaptırımlarına son vermesinin gündemde olmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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