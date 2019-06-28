"İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi seçenekler arasında"
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avrupa Birliği ülkelerinin taahhütlerine bağlı kalmaları yönünde bir güvence ortaya konulmazsa nükleer anlaşmadan çekilmelerinin seçenekler arasında olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avrupa Birliği ülkelerinin taahhütlerine bağlı kalmaları yönünde bir güvence ortaya konulmazsa nükleer anlaşmadan çekilmelerinin seçenekler arasında olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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