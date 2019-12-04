İran'ın Necef'deki başkonsolosluğu 3'üncü kez ateşe verildi
Irak'ın güneyinde Şiilerin yaşadığı Necef vilayetindeki gösterilerde, İran'ın başkonsolosluk binası bir kez daha ateşe verildi.
04.12.2019 01:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 01:14
Irak'ın güneyinde Şiilerin yaşadığı Necef vilayetindeki gösterilerde, İran'ın başkonsolosluk binası bir kez daha ateşe verildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran'ın Necef Başkonsolosluğu 3'üncü kez yakıldı.
Başkonsolosuluk binası daha önce 2 kez ateşe verilmişti.
Kaynak: AA