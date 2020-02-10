İran'ın Necef Başkonsolosluğu yeniden faaliyete geçti

10.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:13

Irak'ta hükümet karşıtı protestocular tarafından 3 defa ateşe verilen İran'ın Necef Başkonsolosluğunun yeniden faaliyete başladığı bildirildi.



İran'ın Necef Başkonsolosu Hamit Makarm yaptığı açıklamada, 2 ay boyunca kapalı kalan konsolosluğun İran Devrimi'nin 41. yıl dönümünde yeniden çalışmalarına başladığını ifade etti. Makarm açıklamasında, başkonsolosluğun vize ve belgeleri tasdik etme işlemlerine başladığını, önümüzdeki haftalarda da faaliyetini genişleteceğini duyurdu.



Öte yandan Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolarda göstericiler, Kasım ve Aralık aylarında İran'ın Necef Başkonsolosluğunu 3 defa ateşe vermişti. - ERBİL

Kaynak: İHA