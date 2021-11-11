İran'ın Mazenderan eyaletinde 17 katlı bir bina tamamen yandı

İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde 17 katlı bir binanın tamamen yandığı, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Mazenderan eyaletine bağlı Çalus ilçesinde sahil kenarında yer alan 17 katlı bir binada yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü ancak binanın tamamen yandığı ifade edildi.

Binadakilerin derhal tahliye edilmesi sayesinde olayda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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