İran'ın kuzeyinde 5,1 büyüklüğünde deprem
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İran'ın kuzeyinde 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde en az 10 kişi yaralandı.

İran'ın kuzeyinde 5,1 büyüklüğünde deprem
07.09.2020 07:05 | Son Güncelleme: 07.09.2020 07:08

İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde en az 10 kişi yaralandı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Ramiyan ilçesi olan deprem, yerel saatle 02.04'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kızılay Kurtarma ve Yardımlaşma Teşkilatı Operasyon Kontrol ve Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Ramiyan'ın bazı köylerindeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Kuruçay köyünde 7 ve Elhadi köyünde 3 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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