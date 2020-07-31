İran'ın kuzeybatısındaki çatışmada 2 asker hayatını kaybetti İran'ın kuzeybatısında güvenlik güçleriyle kaçakçı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 İran askeri hayatını kaybetti.

İran'ın kuzeybatısında güvenlik güçleriyle kaçakçı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 İran askeri hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kenti kırsalındaki sınır şeridinde İran sınır muhafızları ile kaçakçı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 İran askeri yaşamını yitirdi.

Irak sınırı yakınlarında yaşanan çatışma sonucunda kaçakçıların yakalandığı ve kaçak mallara el konulduğu belirtildi.

Kaynak: AA