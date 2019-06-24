İran'ın kuzeybatısında çatışma: 1 ölü 4 yaralı

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile kimliği açıklanmayan silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldürüldü, 2'si asker 4 kişi yaralandı.

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Çaldıran kentinde rejim karşıtı silahlı grupla Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, silahlı gruba mensup 1 kişi öldürüldü, 2'si asker 4 kişi yaralandı.

Açıklamada, çatışmanın ardından söz konusu silahlı gruba ait büyük miktarda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA