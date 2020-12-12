İran'ın Kum şehrinde cinayet zanlısı, 5 kişiyi rehin aldı
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İran'ın Kum şehrinde cinayet zanlısı, 5 kişiyi rehin aldı

12.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:36
İran'ın Kum şehrinde cinayet zanlısı, 5 kişiyi rehin aldı

İran'ın Kum şehrinde silahlı cinayet zanlısı bir kişi, yolcu otobüsündeki 5 kişiyi rehin aldı.

İran'ın Kum şehrinde silahlı cinayet zanlısı bir kişi, yolcu otobüsündeki 5 kişiyi rehin aldı.

İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre, bir yolcu otobüsünde polisin takibi altında olduğunu fark eden cinayet zanlısı, 5 kişiyi rehin aldı.

Cinayet zanlısının polis müdahalesi sonucu göz altına alındığı ve olayın kontrol altına alındığı bildirildi.

Zanlının, eşinin erkek kardeşini öldürmekle suçlandığı ve bazı yakınlarının hapisten çıkmasını talep ettiği belirtildi.

Kurtarılan yolcuların olaydan zarar görmedikleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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