İran'ın Kum kentinde yangın: 5 ölü
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İran'ın Kum kentinde yangın: 5 ölü

İran'ın Kum kentinde bir sitede meydana gelen yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

28.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:34
İran'ın Kum kentinde yangın: 5 ölü

'ın Kum kentinde bir sitede meydana gelen yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonuna göre, Kum'un İnsicam bölgesinde bulunan bir sitede erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.

Yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı.

Yangını kontrol alan itfaiye ekipleri, 160 kişiyi kurtardı.

Kum kenti son günlerde ülkede koronavirüsün ortaya çıktığı yer olarak gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

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