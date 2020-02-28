İran'ın Kum kentinde yangın: 5 ölü

28.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:34

İran'ın Kum kentinde bir sitede meydana gelen yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonuna göre, Kum'un İnsicam bölgesinde bulunan bir sitede sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.

Yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı.

Yangını kontrol alan itfaiye ekipleri, 160 kişiyi kurtardı.

Kum kenti son günlerde ülkede koronavirüsün ortaya çıktığı yer olarak gündeme gelmişti.

Kaynak: AA