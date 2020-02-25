İran'ın Kum kentinde koronavirüs tedbirleri
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İran'ın Kum kentinde koronavirüs tedbirleri

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirilirken, virüsün yayılmasını engellemek için türbede dezenfekte işlemleri yapılıyor.

25.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:10
İran'ın Kum kentinde koronavirüs tedbirleri

'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirilirken, virüsün yayılmasını engellemek için türbede dezenfekte işlemleri yapılıyor. Halk da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için maske taktı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İran'ın Kum kentinde koronavirüs tedbirleri
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