İran'ın Kum kentinde koronavirüs tedbirleri
İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirilirken, virüsün yayılmasını engellemek için türbede dezenfekte işlemleri yapılıyor.
25.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:10
İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirilirken, virüsün yayılmasını engellemek için türbede dezenfekte işlemleri yapılıyor. Halk da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için maske taktı.
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Kaynak: AA