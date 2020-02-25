İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle otellerin yüzde 70'i kapandı

25.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:04

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ilk görüldüğü Kum kentinde otellerin yüzde 70'inin kapandığı açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına konuşan Kum Eyaleti Otel ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Ahmed Fellahiyan, "Koronavirüs nedeniyle Kum kentinde turist kalmadı. Rezervasyonlar da iptal edildi. Otellerin şu an sadece yüzde 30 çalışıyor." dedi.

Fellahiyan, otellerdeki düğün salonlarının ve turistlere hizmet veren restoranların da kapandığını aktardı.

Kum Tıp Fakültesi Dekanı'nda koronavirüs tespit edildi

Bu arada Kum Tıp Fakültesi Dekanı Muhammed Rıza Kadir de sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cevad Amuli'nin damadı olan Kadir, birlik ve beraberlikle koronavirüsün üstünden geleceklerini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu. Virüs tespit edilenler arasında Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi de bulunuyor.

Kaynak: AA