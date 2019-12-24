İran'ın Kum kentinde eğitime hava kirliliği engeli

24.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:10

İran'ın Kum kentinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Kum Kriz Yönetim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, hava kirliliği nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda çarşamba ve perşembe günleri eğitimin askıya alındığı belirtildi.

22 Aralık Pazar günü de hava kirliliğindeki artış nedeniyle Kum kentinde eğitime ara verilmişti.

İran'da son günlerde başkent Tahran başta olmak üzere, Meşhed, Ahvaz ve Tebriz gibi büyük kentlerde hava kirliliği nedeniyle sık sık okullar tatil ediliyor.

Kaynak: AA