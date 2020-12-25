İran'ın korona virüs aşısı alabilmesi için para transferine onay alındı
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İran'ın korona virüs aşısı alabilmesi için para transferine onay alındı

25.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:51
İran'ın korona virüs aşısı alabilmesi için para transferine onay alındı

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Hemmeti, korona virüs aşısını satın alabilmek için gerekli para transferine ilişkin onayın alındığını açıkladı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Hemmeti, korona virüs aşısını satın alabilmek için gerekli para transferine ilişkin onayın alındığını açıkladı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Hemmeti, yurt dışından korona virüs aşısı satın alabileceklerini söyledi.

Hemmeti, korona virüs aşısının satın alınabilmesi için ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Birimi'nden onayın Türkiye ve Avrupa'daki bazı bankalar üzerinden alındığını ve belirlenen meblağın İsviçre bankalarına transfer edileceğini belirtti. ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran bankalarının hiç bir para transferini gerçekleştiremediğini kaydeden Hemmeti, ABD'nin korona virüs aşısı konusunda uluslararası toplumun baskısına daha fazla dayanamadığını söyledi. Hemmeti, İran'ın 16.8 milyon doz korona virüs aşısı satın alacağını ve 244 milyon dolarlık bir para transferi gerçekleştireceklerini açıkladı.

İranlı yetkililer birçok kez korona virüse karşı geliştirilen COVAX aşısını satın almak istediklerini ancak ABD'nin yaptırımları nedeniyle ödeme yapamadıklarını açıklamışlardı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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