Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "İran'ın karşılaştığı zorlukların farkındayız. İran da Irak'ın karşı karşıya kaldığı zorlukları biliyor. Birbirimize destek olma konusunda dayanışma ve anlaşma içindeyiz." dedi.

Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Bağdat'taki Başbakanlıkta resmi törenle karşıladı. İki lider, basına kapalı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ruhani'nin Irak'a ziyaretini "tarihi" olarak nitelendiren Abdulmehdi, iki ülke arasında petrol, ulaştırma, sanayi, sağlık, vizelerin kolaylaştırılması ve diğer alanlarda iş birliğini görüştüklerini ifade etti.

Abdulmehdi, "İran İslam Cumhuriyeti ile çok iyi ilişkilere sahibiz. Kadim komşuluk ilişkilerine sahip olma açısından dünyada benzeri olmayan bu iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmemiz lazım. İran'ın karşılaştığı zorlukların farkındayız. İran da Irak'ın karşı karşıya kaldığı zorlukları biliyor. Birbirimize destek olma konusunda dayanışma ve anlaşma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Irak'ın terör örgütü DEAŞ'la savaştan galip çıktığını vurgulayan Abdulmehdi, şunları kaydetti:

"İran, bu tehlikeli düşmana (DEAŞ) karşı durulması konusunda Irak'a başından sonuna kadar destek sundu. İran'ın desteğinin, DEAŞ'ın bitirilmesi ve nihai zaferin kazanılmasında büyük rolü oldu. Irak ve İran'ın yakınlaşması bölge ve dünya için olumlu bir gelişmedir. Savaş, yaptırımlar ve ambargo dönemleri de sona erer, halklarımız hiçbir tarafın dış müdahalesi olmadan daha iyi ve müreffeh bir yaşama kavuşur."

Irak, İran ile vizenin kaldırılmasını istemiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Irak tarafının vizenin kaldırılması fikrine sıcak bakmadığını dile getirerek "Irak'a iki ülke arasındaki vizelerin kaldırılması önerisini sunduk ancak Irak tarafı mevcut konjonktürel durumda vize uygulamasının kalkmamasını tercih ediyor. Fakat iki ülke arasındaki vize ücretsiz olacak." dedi.

Ruhani, "Iraklı yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdik ve çeşitli konuları değerlendirdik. Irak ile terörle mücadele alanı başta olmak üzere güvenlik alanında ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadeleyle ilgili Ruhani, "Irak'a terörle mücadelesinde ilk günden itibaren destek sunduk." ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca Irak ile yakında demir yolları inşası projesini hayata geçirmek istediklerini ifade etti.



Tahran yönetimi, 2018 yılı sonunda Şelamçe ve Basra arasında 32 kilometre uzunluğunda demir yolu inşa projesini duyurmuştu.



Irak ve İran arasındaki ortak ticaret hacminin 12 milyar dolar olduğu biliniyor. Ruhani, bunu 20 milyar dolara yükseltmek istediklerini açıklamıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de bir araya gelen Ruhani'nin 3 gün sürecek ziyareti kapsamında Necef'te, Şiilerin dini otoritelerinden Ayetullah Ali es-Sistani ve ülkedeki diğer siyasi, dini yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA