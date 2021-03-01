İran'ın, İsrail'e ait kargo gemisini hedef aldığı iddiası

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini ileri sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

İsrail'e ait Bahama bayraklı MV Helios Ray kargo gemisinde, Umman Körfezi'nde seyir halindeyken patlama meydana gelmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu saldırı İran'ın bir eylemi. Bu apaçık ortada" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini ileri sürmüştü. İran'ın, İsrail altyapısını ve vatandaşlarını hedef almak istediğini öne süren Gantz, "Geminin İran'a yakın konumu, (olayın arkasında) İranlılar olduğu fikrinin değerlendirmesini artırıyor. Tabii bu benim değerlendirmem." demişti.

''YALANLARA İZİN VERMEYİZ''

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği basın toplantısında Umman Denizi'nde İsrail'e ait geminin Tahran yönetimi tarafından hedef alındığına ilişkin iddialara yanıt verdi. Hatipzade, Umman Denizi'nin ve körfezin kendileri için önemli olduğuna işaret ederek, "Körfez ve Umman Denizi ülkenin güvenliği açısından önemli ve bu bölgede kafa karışıklığı ve yalanlara izin vermeyiz. Netanyahu İran konusunda kafa karışıklığı ve korku içerisinde. Kendi ülkesindeki sorunları da bu şekilde çözebileceğini düşünüyor. Güvenlik konularında İsrail, İran'ın verdiği cevapların ne kadar net ve açık olduğunu iyi biliyor" şeklinde konuştu.

İRAN, İDDİALARI YALANLADI

Umman Denizi'nde İsrail'e ait geminin İran tarafından hedef alındığı iddialarını yalanlayan Hatipzade, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tahran yönetimini hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, "İsrail'e ait geminin Umman Denizi'nde bizim tarafımızdan hedef alındığı iddiası Kudüs'ü işgal altında tutan siyonist İsrail rejimine ait. Bu iddia doğru değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı