İran'ın Irak'a Elektrik İhracatını Durdurması

İran, Irak'a elektrik ihracatının durdurulmasını, "iç tüketime cevap vermek için" atılmış bir adım olarak açıkladı.

İran medyasına göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht, "Irak'a elektrik ihraç ediyorduk. Fakat şu an bize yetecek elektriğin olmaması nedeniyle ihracatı yapılmıyor." dedi.

İletişim ve Enerji bakanlıkları arasındaki iş birliği anlaşmasının imza töreninde konuşan İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan da anlaşmada yer alan "ülke içi tüketim ihtiyacının artması durumunda ihracat sona erdirilir" maddesi gereğince Irak'a elektrik ihracatının durdurulduğunu belirtti.

Erdekaniyan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Her enerji anlaşmasının çerçevesi vardır. İhracatçı ülke, ihtiyacı hasıl olduğunda öncelikle kendi ihtiyacını karşılamak durumundadır. Komşumuz Irak'ın özellikle yaz aylarında elektrik ihtiyacı artıyor. Bu ihtiyacın bir kısmı İran enerji hatlarından karşılanıyordu. Kısa bir süre önce İran'da bulunan Irak Enerji Bakanı da (Kasım el-Fahdavi) elektriğimizin yetmediğine şahit olmuştur."

İran, Irak'ın biriken elektrik borçları ve kendi iç tüketim ihtiyacının artması nedeniyle bu ülkeye verdiği elektriği 6 Temmuz günü kesmiş, iki gün sonra Irak'ın Basra ve diğer vilayetleri protestolara sahne olmuştu.