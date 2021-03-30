İran'ın ilk cumhurbaşkanı Sadr, Çin'le yapılan anlaşmayla egemenliğin kaybedileceği yorumunu yaptı

İran'ın ilk cumhurbaşkanı Ebu el-Hasan Beni Sadr, Tahran ve Pekin yönetimleri arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşması ile "İran'ın Çin'in hakimiyetine gireceğini" söyledi.

İran'ın ilk cumhurbaşkanı Ebu el-Hasan Beni Sadr, Tahran ve Pekin yönetimleri arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşması ile "İran'ın Çin'in hakimiyetine gireceğini" söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili görüşlerini paylaşan 88 yaşındaki eski siyasetçi, anlaşmayı ülkenin bağımsızlığına, egemenliğine ve halka yapılmış "büyük bir ihanet" olarak değerlendirdi.

Açıklamasında ülke idarecilerini "kötü yönetimleri" nedeniyle eleştiren Sadr, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma hayata geçirilirse, İran tüm alanlarda tamamen Çin'in hakimiyetine girecektir ve dünyanın en büyük süper gücü olmak isteyen bir gücün oluşturduğu ağın parçası olacaktır."

1979 yılındaki İran devriminin ardından ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Sadr, 5 Şubat 1980 ile 20 Haziran 1981 tarihleri arasında görev yaptı. Sadr, Devrim Lideri Ayetullah Humeyni ile yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle görevden alındı ve Fransa'ya yerleşti.

Anlaşma büyük tepki topladı

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İranlılar sosyal medya hesaplarından ve bazı şehirlerde düzenledikleri protesto gösterilerinde Tahran hükümetine tepki göstererek, anlaşmanın iptal edilmesini talep etti.

27 Mart'ta imzalanan İran-Çin Kapsamlı İş Birliği Anlaşması'nın detayları henüz açıklanmasa da muhalifler, Tahran yönetiminin ABD yaptırımları nedeniyle büyük darbe alan ekonomiyi canlandırma amacıyla söz konusu anlaşmayla Pekin'e tavizler vereceğini iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler