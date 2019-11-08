İran'ın İHA düşürmesi sonrası ABD'den açıklama geldi: Bize ait değil

08.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:28

İran, Manşehr yakınlarında yabancı bir insansız hava uçağı (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise düşürülen İHA'nın ABD'ye ait olmadığını bildirdi.



İran'ın resmi haber ajansı İRNA perşembe günü, Huzistan eyaletinin güneyindeki Manşehr liman kentinde, "kesinlikle yabancı bir ülkeye ait olan" İHA'nın düşürüldüğünü ve enkazın araştırıldığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle