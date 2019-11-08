İran'ın İHA düşürmesi sonrası ABD'den açıklama geldi: Bize ait değil

İran'ın İHA düşürmesi sonrası ABD'den açıklama geldi: Bize ait değil

İran, Manşehr yakınlarında yabancı bir insansız hava uçağı (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise düşürülen İHA'nın ABD'ye ait olmadığını bildirdi.

08.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:28
İran'ın İHA düşürmesi sonrası ABD'den açıklama geldi: Bize ait değil

, Manşehr yakınlarında yabancı bir insansız hava uçağı (İHA) düşürdüğünü açıkladı. (ABD) Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise düşürülen İHA'nın ABD'ye ait olmadığını bildirdi.


İran'ın resmi ajansı İRNA perşembe günü, Huzistan eyaletinin güneyindeki Manşehr liman kentinde, "kesinlikle yabancı bir ülkeye ait olan" İHA'nın düşürüldüğünü ve enkazın araştırıldığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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