İran'ın Huzistan eyaletindeki "su protestolarına" destek veren 20 Azerbaycan Türkü gözaltına alındı

İran'ın Huzistan eyaletinde 15 Temmuz'da patlak veren su kesintisi protestolarına destek için Azerbaycan bölgesinde düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 20'den fazla kişi gözaltına alındı, bazıları daha sonra "şartlı" şekilde serbest bırakıldı.

İran'ın Huzistan eyaletinde 15 Temmuz'da patlak veren su kesintisi protestolarına destek için Azerbaycan bölgesinde düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 20'den fazla kişi gözaltına alındı, bazıları daha sonra "şartlı" şekilde serbest bırakıldı.

İran'daki Azerbaycanlıların İnsan Hakları Kurumu (AHRAZ) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelerde 23-28 Temmuz tarihlerinde aralarında kadınların da bulunduğu 20'den fazla eylemci veya aktivist emniyet güçleri tarafından derdest edildi. Bu kişilerden bazıları emniyet merkezlerinde imzalatılan taahhütnamenin ardından "şartlı" şekilde mahkeme gününe kadar serbest bırakılırken, bazılarının akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Tebriz'de 24 Temmuz'da düzenlenen gösteride gözaltına alınan Samed Ladivendi, Muhammed Mahmudi ve Hadi Muhammedi "şartlı" şekilde serbest bırakıldı.

Eylemin yapıldığı gün gözaltına alınan insan hakları savunucusu Azerbaycan Türkü kadın aktivist Ulduz Kasımi 4 gün sonra serbest bırakılırken, yine bir Azerbaycan Türkü kadın aktivist olan Siyamek Kuşi ise 4 gün içerisinde 2 kez gözaltına alındı. Kuşi, daha sonra serbest bırakıldı.

Aynı gün gözaltına alınan Davud Rahimi, Şehruz Berzeger, Emin Settari Reuf, Vahid Ebheri ve Mücteba Abdili'den ise haber alınamıyor.

Erdebil kentinde ikamet eden Perviz Siyabi'nin de nerede tutulduğu henüz bilinmiyor. Siyabi'nin "Tebriz'de düzenlenen gösterilere sosyal medya üzerinden destek verdiği" suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürülüyor.

Zehra Hadim, Emir Muhammed Halilzade, Yaşar Halilzade, Puya Hudayi, İbrahim Fettahi, Muhtar Movlayi ve Masume Şahid de Tebriz'deki gösteriler sırasında gözaltına alınanlar arasında.

Rahim Sasani, Yaşar Piri, Sadullah Sasani, Muhsin Abbaspur ve Muhammed Purali Tebriz'deki eylemde gözaltına alınmış ve yaklaşık 5 saat sonra serbest bırakılmıştı.

Eşkan Seadetmehr ve Ekber Kalizade de Huzistan'a destek eyleminden bir gün önce Urumiye kentinde gözaltına alınmış ve aynı gün akşamı serbest bırakılmıştı.

Tebriz'deki eylemden 2 gün önce gözaltına alınan Şahin Berzeger'in ise nerede tutulduğu bilinmiyor.

İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaletinde su kesintilerine tepki gösteren halk, 15 Temmuz'da sokaklara dökülerek durumu protesto etmeye başlamıştı. Yaklaşık 10 gün süren gösterilerde en az 5 gösterici ile bir polisin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yetkililer göstericilerin "provokatör gruplar tarafından öldürüldüğünü" öne sürerken, Uluslararası Af Örgütü ise "güvenlik güçlerinin en az 8 göstericiyi öldürdüğünü" iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı