Son dakika: Huzistan eyaletindeki gösterilerde biri polis 2 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika: Huzistan eyaletindeki gösterilerde biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İran'da Arapların yoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle devam eden protestoların 6'ncı gününde Bender Mahşehr kentinde bir polis hayatını kaybetti, İze kentinde bir gösterici öldürüldü.

İran'da Arapların yoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle devam eden protestoların 6'ncı gününde Bender Mahşehr kentinde bir polis hayatını kaybetti, İze kentinde bir gösterici öldürüldü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan eyaletine bağlı Bender Mahşehr Vali Yardımcısı Feridun Benderi, akşam saatlerinde kentte yaşanan olaylara ilişkin bilgi verdi.

Benderi, "Göstericilerin Talegani kasabasında bir çatıdan ateş etmeleri sonucu polis memurlarından biri hayatını kaybetti ve bir diğeri de bacağından yaralandı." dedi.

Vali Yardımcısı Benderi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hamaney aleyhine sloganlar atıldı, tank ateşe verildi

Huzistan eyaletindeki gösteriler 6'ncı gününde Ahvaz, İze, Mahşehr, Hurremşehr, Abadan, Susengerd ve Şadgan kentlerinde devam ediyor, göstericilerle polis arasında çatışma çıktığı belirtiliyor.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İze kentindeki yüzlerce gösterici, ülke lideri Ali Hamaney'i hedef alarak, "Kahrolsun Hamaney" sloganları attı. Aynı kentte polisin silahlı müdahalesi esnasında eylemcilerden Muhammed Abdullahi'nin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Böylece hayatını kaybeden göstericilerin sayısı en az 4 oldu. Emniyet güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve silah kullandığı gösterilerde Susengerd kentinde eylemciler tarafından bir tank ateşe verildi.

Huzistan eyaletinin önemli su kaynaklarından "Hur'ul-Azim" göletlerinin ve Kerhe Nehri'nin kuruması ve Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi için hazırlanan projeye izin verilmesinin ardından ortaya çıkan içme suyuna erişim sorunu nedeniyle Hamidiye, Bostan, Şadigan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentlerinde 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde gösteriler başlamıştı.

Çıkan olaylarda en az 3 göstericinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Son dakika: Huzistan eyaletindeki gösterilerde biri polis 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Huzistan eyaletindeki gösterilerde biri polis 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Huzistan eyaletindeki gösterilerde biri polis 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Huzistan eyaletindeki gösterilerde biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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