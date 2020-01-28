İran'ın Huzistan eyaletinde İHA düştü
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İran'ın Huzistan eyaletinde İHA düştü

İran'ın Huzistan eyaletinde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.

28.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:32
İran'ın Huzistan eyaletinde İHA düştü

'ın Huzistan eyaletinde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.

Huzistan eyaletine bağlı Bavi Kaymakamı Menuçehr Vernasıri, İranlı Öğrenciler Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, "Mollasani köyü kırsalına bir İHA düştü. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı." dedi.

Vernasıri, İHA'nın modeli veya düşüş nedenine ilişkin ise bilgi vermedi.

Fars Haber Ajansı ise söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İran'ın Huzistan eyaletinde İHA düştü
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