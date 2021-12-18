İran'ın Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'daki Büyükelçisi Yemen'den ayrıldı

İran'ın Yemen'deki sözde Husi yönetimine bağlı olarak çalışan Sana Büyükelçisi Hasan İrlu'nun Yemen'den ayrıldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İrlu'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve tedavisi için ülkeye döndüğünü açıkladı.

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, İran destekli Husilerin, Yemen'e hava ablukası uygulayan Suudi Arabistan'dan İran Büyükelçisi'nin ülkeden ayrılmasına izin vermesini istediği yönündeki haberin hemen ardından İrlu'nun ülkeden ayrılması dikkati çekti.

Husilerin İran Büyükelçisi'ni "siyasi sorun" olarak gördüğü iddiası

WSJ'nin bölgesel yetkililere dayandırdığı haber de, Husilerin İrlu'yu kendileri için "siyasi sorun" olarak görmeye başladıklarını ve İrlu'nun Tahran'a geri dönmesi için Suudi Arabistan'dan bir İran uçağının Yemen'e uçmasına izin vermesini istedikleri iddia edildi. Suudi yetkililerin de İran'ın Yemen'e uçak göndermesine izin vermeyeceklerini ve yalnızca bazı üst düzey Suudi rehinelerin serbest bırakılması halinde Umman veya Irak'tan bir uçağın İran Büyükelçisi'ni ülkeden çıkarabileceğini Husilere iletti.

Bölgesel yetkililere göre, Husilerin, İran Büyükelçisi'ni ülkeden göndermek istemesi Suudi Arabistan tarafından Husilerin kendilerini Tahran'ın nüfuzundan uzaklaştırmaya çalıştıklarının bir işareti olarak kabul edildi.

Haber de, Husilerin, İrlu'ya Kovid-19 teşhisi konulduğu ve İran'da tedavi görmesi gerektiğini Suudi yetkililere ilettiği buna karşılık bölgedeki yetkililerin, İran Büyükelçisi'nin Kovid-19'a yakalandığına dair hiçbir belirti olmadığını Yemen'de toplantılara katılmaya devam ettiğini söylediği aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, iddiaların ardından yaptığı açıklamada, Sana Büyükelçisi İrlu'nun Yemen'den ayrıldığını duyurdu. Husilerin İran Büyükelçisi'ni "siyasi sorun" olarak gördüğü için ülkeden ayrılmasını istediğine dair iddiaların doğru olmadığını söyleyen Hatibzade, İrlu'nun bir kaç gün önce Kovid-19'a yakalandığını ve tedavisi için ülkeye getirildiğini belirtti.

Hatibzade, İrlu'nun Yemen'den ayrılmasına ve tedavi için eve dönmesine yardım ettiği için bölgedeki bazı ülkelere teşekkür etti.

İran, 2019'da Husilerin Tahran'a büyükelçi atamasına karşılık 2020'de Hasan İrlu'yu Sana Büyükelçisi olarak göndermişti. ABD Hazine Bakanlığı, İrlu'yu Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün bir mensubu olduğu gerekçesiyle 8 Aralık 2020'de yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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