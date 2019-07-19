İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini alıkoyması

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 2 İngiliz tankerini alıkoymasının kabul edilemez olduğunu belirterek, seyrüsefer serbestisinin korunmasının gerektiğini ifade etti.

Hunt, yazılı açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nda İranlı yetkililerin 2 gemiyi alıkoymasından son derece endişeliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Bir İngiltere bir de Liberya bandıralı 2 geminin alıkonmasıyla ilgili bilgileri ve bunların hızlı şekilde serbest bırakılması için neler yapılabileceğini ele almak için acil durum kabine toplantısına (COBRA) katılacağını kaydeden Hunt, gemilerin mürettebatının farklı milletlerden oluştuğunu ve aralarında İngiliz bulunmadığını belirtti.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nin İran makamlarıyla temas halinde olduğunu ve Dışişleri Bakanlığının da sorunu çözmek için uluslararası ortaklarla yakın şekilde çalıştığını vurgulayan Hunt, "Bu alıkoymalar kabul edilemez. Seyrüsefer serbestisinin korunması, tüm gemilerin bölgede güven içinde ve özgürce hareket etmesi esastır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiliz basını, Liberya bandıralı geminin işletmesinin İngilizlerde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA