İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama

İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletindeki bir petrol boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.

İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletindeki bir petrol boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattında "aşınma ve yıpranma" nedeniyle patlama meydana geldi.

Haber de, patlamanın çevrede hissedilebilen küçük sarsıntılara neden olduğu aktarıldı.

Öte yandan patlamayla ilgili basına açıklama yapan Ramşir Kaymakamlığı yetkilisi Celil Zahiri, patlamanın Marun Şirketi tarafından işletilen petrol nakil hattında meydana geldiğini ve olayda can kaybı olmadığını belirtti.

Zahiri, patlamanın yol açtığı maddi hasarın boyutunun ise henüz bilinmediğini söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, İsrail'de 'Filistin ve İran'ı' görüştü

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, İsrail'de "Filistin ve İran'ı" görüştü

 İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title