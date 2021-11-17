İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama

İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletindeki bir petrol boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattında "aşınma ve yıpranma" nedeniyle patlama meydana geldi.

Haber de, patlamanın çevrede hissedilebilen küçük sarsıntılara neden olduğu aktarıldı.

Öte yandan patlamayla ilgili basına açıklama yapan Ramşir Kaymakamlığı yetkilisi Celil Zahiri, patlamanın Marun Şirketi tarafından işletilen petrol nakil hattında meydana geldiğini ve olayda can kaybı olmadığını belirtti.

Zahiri, patlamanın yol açtığı maddi hasarın boyutunun ise henüz bilinmediğini söyledi.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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