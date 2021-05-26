İran'ın güneyindeki petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü
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İran'ın güneyindeki petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü

İran'ın güneyindeki petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın güneyindeki Buşer eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde petrokimya tesisindeki oksijen boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İran'ın güneyindeki Buşer eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde petrokimya tesisindeki oksijen boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre Aseluye petrokimya bölgesinin 1. bölümünde yer alan Demavend Enerji Şirketi'nden İntihab Petrokimya Tesisi'ne oksijen nakleden boru hattındaki kaynak çalışmaları esnasında patlama meydana geldi.

Patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Patlama nedeniyle bölgede büyük bir sesin duyulduğu ve gökyüzüne yükselen dumanların etraftan görüldüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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