İran'ın güneyinde tekne imalathanesinde büyük yangın İran'ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletindeki bir tekne imalathanesinde yangın çıktığı belirtildi.

İran'ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletindeki bir tekne imalathanesinde yangın çıktığı belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Buşehr'in Birinci Tengek bölgesinde bulunan bir tekne imalathanesinde öğle saatlerinde büyük çaplı yangın çıktı.

İtfaiyenin olay yerine intikal ettiği ancak yangının büyüklüğü nedeniyle kontrol alına alınamadığı ifade edildi.

Yangında şu ana kadar birçok teknenin zarar gördüğü aktarıldı.

Kaynak: AA