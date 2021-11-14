İran'ın güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem - Haberler
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İran'ın güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'ın güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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