İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Buşehr eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Buşehr eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Gunave ilçesi olan deprem, yerel saatle 16.22'de kaydedildi.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından, ilçeye ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmezken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

Kanada mahkemesi, İran'ın dini lideri Hamaney'i terör suçundan mahkum etti
Kanada mahkemesi, İran'ın dini lideri Hamaney'i terör suçundan mahkum etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Adem Büyük Hakan Arslan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 16:55:16. #1.14#

title